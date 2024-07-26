Большая приватизация началась: с молотка уйдут доля большого ТРЦ в Киеве и известная гостиница

Уже определены 5 госпредприятий, которые продадут на аукционе

В Украине в этом году стартует "Большая приватизация-2024". Уже объявлены первые 5 объектов, которые пойдут на продажу.

По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, среди предприятий, которые уйдут с молотка, — большой ТРЦ и известная гостиница в Киеве. Подробности он сообщил в своем Telegram.

Итак, речь идет о продаже гостиницы "Украина" на Майдане Незалежности. Аукцион состоится 18 сентября. Стартовая стоимость – 1,05 млрд. грн.

Далее с молотка пустят крупнейший производитель по добыче и обогащению титановых руд "Объединенная горно-химическая компания". Аукцион назначен на 9 октября. Стартовая цена – 3,9 млрд. грн.

"Средства от продажи первых двух объектов поступят в государственный бюджет Украины, а от остальных трех – в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии ", – рассказал Гетманцев.

Как утверждает представитель власти, еще три объекта – это продажа активов, принадлежавших подсанкционным лицам и по решению ВАКС были переданы в собственность государства:

ведущий производитель газобетонных изделий ООО "Аэрок";

разработчик титанового и циркониевого месторождения ООО "Демуринский ГОК";

ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" — компания-владелец одного из крупнейших ТРЦ Киева "Ocean Plaza".

Гетманцев акцентировал на том, что прежде нередко истории "большой приватизации" заканчивались громкими обвинениями в "договорняках" – начиная от цены и условий продажи до требований к инвестору. На этот раз власти решили провести продажи онлайн на платформе "Прозорро.Продажи".

"Это позволит желающим контролировать процесс, и, надеюсь, укрепит доверие к результату", — выразил он надежду. И добавил, что, по его мнению, государство должно выйти из всех активов, не имеющих стратегического значения, и сосредоточиться на узком кругу действительно играющих ведущую роль для экономики и безопасности Украины.

"Одновременно таким образом должны сократить "кормовую базу" для коррупции", — отметил Гетманцев.

Он пояснил, что национализированные активы не должны "застрять" на годы в подвешенном состоянии под управлением "переходных команд" государственных менеджеров (неважно из какого органа – ФГИУ, АРМА или другого). Нужно как можно скорее находить им новых владельцев, которые не допустят уменьшения капитализации или разрушения. Чтобы эти компании и предприятия не постигла судьба "Одесского НПЗ", который на момент конфискации в пользу государства в 2017 году оценивался в 200 млн долларов. Но за время его "возвращения" в госсобственность потерял значительную часть производственных мощностей, которые просто не законсервировали должным образом – вдобавок к тому, что предприятие уже находится в простое более 10 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине национализировали имущество путинских олигархов. Среди них – ТРЦ Ocean Plaza, которым ранее владели братья Аркадий и Игорь Ротенбер.