Підозрюваний у вбивстві Фаріон мав список наступних можливих жертв: Клименко назвав одне з імен

В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, склав список наступних можливих жертв. Однією з них мав стати народний депутат Максим Бужанський.

Про це на брифінгу повідомив внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, Фаріон була самою беззахисної серед всіх.

Більше детально про це та чим відомий Бужанський ви можете прочитати за наступним посиланням.