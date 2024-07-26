Підозрюваний у вбивстві Фаріон планував замах на Бужанського: нардеп вже відреагував

Голова МВС назвав лише одне ім'я

В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, склав список наступних можливих жертв. Однією з них мав стати народний депутат Максим Бужанський.

Про це на брифінгу повідомив внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, Фаріон була самою беззахисної серед всіх.

"Ми вам показали його пошукову табличку. Я можу одне прізвище вам відкрити, наступний, кого він дивився — це Макс Бужанський", — заявив Клименко.

Своєю чергою Бужанський у своєму Telegram-каналі повідомив, що безмежно вдячний співробітникам Національної поліції та всім тим, хто причетний до затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон. Він зазначив, що завдячує їм життям.

"Сподіваюся, що слідство встановить усіх причетних до цього злочину. І вбивці Фаріон, виконавці та організатори понесуть заслужене покарання", — написав нардеп.

Хто такий Макс Бужанський

Як відомо, народний депутат Максим Бужанський неодноразово потрапляв в скандали. Його звинувачували в антиукраїнських поглядах. Бужанський висловлювався проти Української Повстанської Армії, критикував Революцію гідності, а також відмовлявся стоячи вшанувати пам’ять Небесної сотні.

Нардеп активно захищав російську мову й у 2019 році був автором скандального законопроєкту №2362 проти дерусифікації освіти. Вже у червні 2023 року він публічно відмовлявся переходити на українську мову.

На сайті "Миротворець" Бужанського звинувачують у "дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні", "маніпулюванні суспільно значущою інформацією", "участі в антиукраїнських пропагандистських заходах", "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" та "участі в інформаційних операціях Росії".

Нагадаємо, що близько 19:30 п’ятниці, 19 липня, на вулиці Масарика у Львові невідомий вистрілив у скроню Ірині Фаріон. Лікарі близько чотирьох годин намагалися врятувати її життя, але це не дало результату. Пізніше на місці замаху було знайдено гільзу від пістолета Макарова.

25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця В'ячеслава Зінченко, якого підозрюють у вбивстві Фаріон. За словами голови МВС Ігоря Клименка, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

26 липня Зінченку оголосили підозру в умисному вбивстві. Прокурори вимагатимуть відправити його під арешт без права застави.