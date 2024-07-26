Затриманому по справі вбивства Фаріон оголосили підозру: Клименко розповів деталі

Хлопець якісно підготувався, зброю досі не знайшли

Затриманому по справі вбивства Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку оголосили підозру в умисному вбивстві. На місці злочину знайшли небойову кулю, а саме ― спортивну гільзу калібру 9x18 мм.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив на брифінгу щодо розслідування справи про вбивство Ірини Фаріон. Він розповів деталі резонансного злочину.

Як проходили пошук та затримання вбивці Фаріон

Під час пошуків правоохоронці опитали понад 900 свідків та зібрали більш як 9 тисяч зображень. На затриманого були схожі 80 людей.

Правоохоронці опрацювали камери у Львові та Дніпрі та розповіли, що затриманий почав готуватись до злочину ще у своєму місці. Він замовляв в інтернет-магазинах речі для маскування: бороду, сумки та рюкзаки, окуляри. Камери у відділенні поштового оператора підтверджують, що це був саме 18-річний юнак.

На брифінгу також показали, як затриманий підходить до будинку Фаріон. Сам злочин не потрапив на відео. Проте там видно, що юнак приблизно за хвилину підходить до місця події, а потім тікає.

Затриманий не очікував, що його затримають. Спецназ знерухомив його за кілька секунд, аби зберегти йому життя. Ця операція з затримання у Дніпрі готувалась добу. Про це Клименко розповів, відповідаючи на запитання про те, як юнак відреагував на затримання. Більше подробиць розповість прокуратура та Нацполіція, зазначив міністр.

Як юнак готувався до злочину

Підозрюваний завчасно готувався до вбивства мовознавиці. Ще у Дніпрі він придбав одяг та аксесуари для маскування. На чорному ринку хлопець шукав пістолет "Сталкер". Зброю досі не знайшли. Спортивна куля, якою і вбили Фаріон, знаходиться на експертизі.

У Львів він приїхав 9 липня, а виїхав з міста 21 липня. Тобто, через два дні після вбивства. Затриманий орендував у Львові три квартири, усі ― з балконом. Правоохоронці поки не можуть публічно розповісти, звідки він отримував кошти.

У телефоні затриманого знайшли переписки та цікаву літературу. Зокрема, документ з назвою "Секретні інструкції ЦРУ та КДБ". А от "Моєї боротьби" Гітлера, про яку писали телеграм-канали, там не знайшлось.

Клименко сказав, що юнак нібито готувався до наступного вбивства. Коли він виїхав зі Львова, то почав складати список депутатів.

У телефоні знайшли "прощальний лист" підозрюваного. Юнак пише, що боявся за свого батька. Батьки нічого не знали про це. Як йдеться у листі, підозрюваний боявся за їхню безпеку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прокурори вимагатимуть відправити підозрюваного у вбивстві Фаріон під арешт без права застави. Рішення прийме суд у Львові.