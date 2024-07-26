Мобилизация по-новому: кто получит право на выезд за границу с 1 августа

Выезжать за территорию страны могут и отдельные военнообязанные

В начале каждого месяца украинцев традиционно ждут разные изменения в тех или иных сферах жизни. Однако, что касается мобилизации, то здесь все останется по старинке. А точнее по-новому, если говорить о вступившем в силу 18 мая 2024 года обновленном законе о мобилизации.

Запрет выезда для военнообязанных граждан Украины, соответствующих возрастным ограничениям — мужчинам до 18 лет и после 60 лет, за определенными исключениями, остался неизменным. Так, во время действия военного положения вопрос пересечения границы гражданами Украины регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 57.

Согласно документу, право выезжать за территорию страны могут такие военнообязанные мужчины:

те, кто по медицинским причинам получил разрешение на выезд (по состоянию здоровья)

по семейным обстоятельствам

по профессии

с целью помощи ВСУ

госслужащие

Однако перед тем как планировать поездку за границу, необходимо ознакомиться с информацией, которая есть на официальном веб-портале Государственной пограничной службы Украины.

Что касается женщин, то согласно закону гражданки Украины могут свободно выезжать за границу. Однако не следует забывать, что существуют исключения. Так, ограничения на выезд распространяются на женщин, занимающих должности в правительстве и народных депутатов.

Важно также отметить, что с 1 октября 2023 года в Украине женщины-медики стали на военный учет. Таким образом, у украинок, состоящих на военном учете, есть те же обязательства, что и мужчины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, кого смогут забрать в армию с 1 августа. Будут призывать несколько категорий военнообязанных украинцев.