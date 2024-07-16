Повістки, штрафи і не тільки: як зміниться мобілізація після 16 липня

За неоновлення даних людина може бути притягнута до адмінвідповідальності

Відповідно до нового закону про мобілізацію до 16 липня всі військовозобов’язані мають оновити свої дані. Громадянам, які це зробили, можуть надходити повістки для проходження військово-лікарської комісії.

Про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Там також розповіли про адміністративну відповідальність тих, хто не оновив свої дані.

"Тим громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, до них можуть бути застосовані і штрафні санкції, тимчасове обмеження щодо права користування транспортними засобами", — розповіли у відомстві.

У Генштабі також закликали всіх громадян звертатися до представників ТЦК та СП для вирішення спірних питань.

Раніше "Телеграф" писав, як у ТЦК бачать, що військовий оновив свої дані. Зокрема, у тих, хто оновив свої дані в документі, окремим пунктом стоїть відповідна позначка. В електронному документі вона помітна при скануванні QR-коду.

Зазначимо, що уряд уточнив порядок надання та тривалості відстрочення від мобілізації. Таке право в деяких військовозобов’язаних залишається незалежно від того, на який термін вона видається. У разі продовження терміну мобілізації перевірка підстав призову на відстрочку від військової служби під час мобілізації здійснюватиметься за допомогою Єдиного державного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів