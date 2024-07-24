Враховують дохід не тільки проживаючих: на кого розраховують субсидію та чиї статки впливають

Є п'ять основних виключень

Отримати житлову субсидію можуть не тільки громадяни України, а й легально проживаючи в нашій державі іноземці. Всі бажаючі отримати допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг подають заяву та декларацію.

В цих документах, серед іншого вказують склад домогосподарства. Саме на його членів розраховується субсидія.

Хто входить до складу домогосподарства:

особи, що зареєстровані або задекларовані в житловому приміщенні

особи, які фактично проживають — це стосується орендарів чи внутрішньо переміщених осіб

до складу домогосподарства не включають проживаючих за кордоном.

Враховуються та кількість членів домогосподарства, яка фіксується на початок місяця з якого виплачують субсидію. При розрахунках суми субсидії та соціальних нормативів послуг на які вона надається, враховуються проживаючі та зареєстровані члени домогосподарства. Також на суму субсидії впливають доходи членів родин осіб із членів домогосподарства, навіть якщо вони проживають за іншою адресою.

Виключення:

подружжя яким понад 60 років і вони живуть у сільській місцевості

доходи батьків, якщо субсидію призначають студенту у гуртожиток за місцем проживання

доходи одного з батьків в разі отримання субсидій іншим, якщо вони не перебувають у шлюбі

доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими

доходи осіб, які перебувають за кордоном понад 60 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна подати документи на отримання субсидії через Пенсійний фонд. При онлайн подачі є нюанси із форматом сканованих документів.