Субсидию можно получать не на все услуги: зачем это нужно и как сделать

Сумму субсидии считают индивидуально

Жилищную субсидию в Украине можно получить на различные услуги коммунального хозяйства и абонентского обслуживания. Сюда входят отопление электроснабжения, централизованное водоснабжение и водоотвод и т.д.

Если есть необходимость получать субсидию не на все виды жилищных услуг, это возможно. В Пенсионном фонде отмечают, что человек должен сам указать набор услуг, на которые домохозяйству нужна жилищная субсидия. Это указывается при подаче заявления. Если вы не указали какой-либо вид услуги, субсидия на нее не будет рассчитываться.

Это касается как подачи документов в полном объеме, так и подачи упрощенного заявления "в один клик". Также отмечается, что субсидия предоставляется те услуги, выполнение которых подтверждено управителями или исполнителями коммунальных услуг.

Отметим, что необходимость не указывать какую-либо из услуг в перечне тех, на которые предоставляется жилищная субсидия, может возникнуть у человека в случае, если заявитель на получение субсидии за этой услугой имеет долг. Одно из условий предоставления субсидии — отсутствие задолженности по жилищно-коммунальным платежам на сумму 680 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал об онлайн и офлайн способах подачи документов в Пенсионный фонд на получение субсидии. Каждый способ имеет свои нюансы.