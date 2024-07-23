Все просто: як подати документи на субсидію через Пенсійний фонд

Субсидію призначають не всім, а суму розраховують індивідуально

Українці та іноземці, які легально проживають в нашій державі, можуть отримати допомогу, якщо не можуть повністю сплатити за комунальні послуги. Оформити документи можна різними шляхами — один з них напряму в Пенсійному фонді України.

Для оформлення субсидії в Пенсійному фонді України необхідно подати певний набір документів. Процедуру можна виконувати як онлайн, так і офлайн.

Онлайн оформлення субсидії

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватися через кваліфікований електронний підпис або банк. Заповніть заяву. У меню "Комунікація з ПФУ" потрібно обрати "Заява на житлову субсидію та пільгу" та заповнити обов'язкові поля. Завантажить скановані копії документів за потреби (формати JPG, JPEG, PDF). Завірте та відправте.

Офлайн оформлення субсидії

Відвідайте найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України. Деякі додаткові документи може знадобитися взяти з собою.

Перелік документів

Основні документи:

Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – відповідний документ).

Ідентифікаційний номер.

Заява про призначення житлової субсидії.

Декларація про доходи і витрати.

Додаткові документи (за потреби):

Документи, що підтверджують факт непроживання інших зареєстрованих осіб за адресою домогосподарства (довідки про навчання чи працевлаштування в іншому населеному пункті, довідки ЖЕК, ОСББ або ЖБК).

Документ про оплату чи реструктуризацію боргу за житлово-комунальні послуги, якщо такий є.

Довідки про доходи, якщо інформація про них відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо.

Договір оренди.

Довідка ВПО.

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