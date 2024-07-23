Все просто: як подати документи на субсидію через Пенсійний фонд
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Субсидію призначають не всім, а суму розраховують індивідуально
Українці та іноземці, які легально проживають в нашій державі, можуть отримати допомогу, якщо не можуть повністю сплатити за комунальні послуги. Оформити документи можна різними шляхами — один з них напряму в Пенсійному фонді України.
Для оформлення субсидії в Пенсійному фонді України необхідно подати певний набір документів. Процедуру можна виконувати як онлайн, так і офлайн.
Онлайн оформлення субсидії
- Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватися через кваліфікований електронний підпис або банк.
- Заповніть заяву. У меню "Комунікація з ПФУ" потрібно обрати "Заява на житлову субсидію та пільгу" та заповнити обов'язкові поля.
- Завантажить скановані копії документів за потреби (формати JPG, JPEG, PDF).
- Завірте та відправте.
Офлайн оформлення субсидії
Відвідайте найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України. Деякі додаткові документи може знадобитися взяти з собою.
Перелік документів
Основні документи:
- Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – відповідний документ).
- Ідентифікаційний номер.
- Заява про призначення житлової субсидії.
- Декларація про доходи і витрати.
Додаткові документи (за потреби):
- Документи, що підтверджують факт непроживання інших зареєстрованих осіб за адресою домогосподарства (довідки про навчання чи працевлаштування в іншому населеному пункті, довідки ЖЕК, ОСББ або ЖБК).
- Документ про оплату чи реструктуризацію боргу за житлово-комунальні послуги, якщо такий є.
- Довідки про доходи, якщо інформація про них відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо.
- Договір оренди.
- Довідка ВПО.
Раніше "Телеграф" розповідав про можливість для тих родин, які мають пічне опалення. Вони можуть претендувати на інший вид субсидії.