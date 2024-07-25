Не тільки на опалення та електрику: на які послуги надають субсидію

Не всі українці мають право на субсидію, а тільки ті, чиї статки не дозволяють самостійно сплачувати за комуналку

Субсидія розраховується для кожного домогосподарства окремо. Вона залежить від кількості проживаючих, їхніх статків та доходів членів їхніх родин.

Однак субсидія — це різниця між сумою обов'язкового платежу (яка випливає з сукупного доходу домогосподарства) та комунальними нарахуваннями. Це адресна допомога з оплатою за різні види житлово-комунальних послуг та їхні абонентське обслуговування.

Субсидія надається на послуги:

розподілу та постачання природного газу

постачання електроенергії

опалення

постачання гарячої води

водовідведення централізоване

водопостачання централізоване

вивіз сміття.

Що ж до абонентського обслуговування послуг, то це водопостачання, водовідведення, постачання гарячої води, тепла та управління побутовими відходами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в неопалювальний період частині абонентів нарахували нульову субсидію. Не треба хвилюватися — це не відмова від допомоги. В цей час різниця між обов'язковим платежем та вартістю комунальних послуг дорівнює нулю. При зміні тарифу або початку опалювального сезону суму субсидії перерахують.