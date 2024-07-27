"Люди — не расходный материал": Зеленский обратился к командирам ВСУ после громких скандалов

Президент напомнил, что навыки военнослужащих очень важны для Украины

Президент Владимир Зеленский напомнил, что в отличие от россиян Украина делает все возможное для защиты своих военнослужащих. Его слова прозвучали на фоне последних скандалов с командирами некоторых боевых бригад.

Слова Зеленского прозвучали на первом ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность". Его слова приводит пресс-служба Офиса президента.

Он отметил, что люди, которые пошли защищать свое государство должны понимать, что государство защищает их.

"В этом разница между нами и врагом. Россия пренебрегает своими людьми, не борется за их выживание. Украина должна делать все для защиты жизни, прежде всего жизни и здоровья своих воинов", — сказал Зеленский.

По его словам, ВСУ уже доказали свою современность и способность установить мир в Украине, а говоря о необходимости получения оружия, не стоит забывать, что поддержка военнослужащих тоже является оружием.

"Каждый командир должен помнить, что люди не расходный материал. Их силы, их знания, их умения – важная ценность для нашего государства", — сказал президент.

Как сообщалось ранее, парамедик Екатерина "Пташка" Полищук обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить действия командования 59-й бригады. Она обвиняет командира Богдана Шевчука в "преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава".

После этого бригаду проверила специальная комиссия, однако не выявила каких-либо нарушений.