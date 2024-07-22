Як українською буде звучати ім'я по батькові від Тимофія: перевірте, чи не припускаєтеся ви помилки

У створенні імені по-батькові українською мовою часто допускаються помилки

Нещодавно для українців змінили низку правил правопису. Разом з ними змінилися і правила відмінювання деяких популярних імен. Наприклад, далеко не всі знають, як правильно утворюються патроніми (інша назва по-батькові — ред.).

Зокрема це стосується чоловічого імені Тимофій. "Телеграф" розповідає своїм читачам, як українською правильно назвати дочку Тимофія за по батькові.

Існує тільки один правильний варіант.

Ім'я по-батькові звучить правильно виключно у такому варіанті: "Тимофіївна" та "Тимофійович".

Серед поширених помилок: Тимофєєвна, Тімофіївна, Тимофієвна, Тимофєєвич,Тимофієвич. Проте, всі ці варіанти невірні.

Тимофій — це грецьке ім’я Τιμόθεος утворене від τιμάω ("поважати") + θεός ("Бог"). Українські народні форми: "Тиміш", "Тимко", "Тимонько", "Тимочко", "Тімцьо", "Тимось", "Тимусь", "Тимуха", "Тимошко".

За даними порталу "Рідні", в Україні проживає понад 6600 носіїв імені Тимофій. Однак ця цифра на сьогоднішній день може бути вже в рази більшою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповів про те, як правильно назвати дочку Микити за по-батькові українською.