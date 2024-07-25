Дізнайтесь, чи є у вас штраф від ТЦК за пару кліків

За послугу доведеться заплатити

В Україні за чинним законодавством військовозобов’язана особа, яка не оновила своєчасно дані та ухиляється від військового обліку, може отримати штраф. Наявність штрафів від ТЦК за порушення правил воєнного обліку українці тепер можуть перевірити самі.

Зробити це стало можливим на сайті сервісу Опендатабот. Повідомляється, що функція платна і коштує 99 гривень.

Для перевірки наявності штрафу необхідно перейти у відповідний розділ та запровадити своє прізвище, ім’я, по батькові та дату народження. Після цього система видасть довідку про відсутність чи наявність відкритих виконавчих проваджень.

Зазначимо, що штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію, на думку адвоката Ростислава Кравця, є незаконними. Раніше "Телеграф" писав, що штраф за ухилення від мобілізації можна оскаржити в суді, а іноді навіть перемогти. Дуже багато в судовій практиці залежатиме від конкретних обставин справи. Особливо це можливо тому, що судова практика за позовами, пов’язаними з мобілізацією, тільки формується