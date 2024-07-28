Навіть з 18 років? У ТЦК пояснили, з якого віку українців мобілізуватимуть у серпні

Чоловіки віком від 18 до 25 років справді зараховуються до категорії призовників, але є нюанс

Після введення нового закону про мобілізацію в Україні змінилося багато правил, у тому числі зниження мобілізаційного віку до 25 років. Однак є випадки, коли чоловіка можуть мобілізувати й в молодшому віці.

Про це розповіли в Одеському ТЦК та СП. Там зазначили, що нерідко у мережі з’являється неправдива інформація про мобілізацію.

"Допоможіть! ТЦК мобілізувало хлопця, а йому ще немає 25 років! Свавілля!", — такими заголовками іноді рясніють анонімні телеграм-канали та охочі до скандалів медіа. Шкода, що не всі українці знаються на законодавстві (його незнання не звільняє від відповідальності) та підхоплюють такі інформаційні провокації", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК пояснили, що чоловіки віком від 18 до 25 років справді зараховуються до категорії призовників. Існують випадки, коли таких осіб можуть мобілізувати. Наприклад:

Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

Якщо людина закінчила вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримала певну військово-облікову спеціальність;

Згідно із законодавством, з квітня 2024 року більше не існує статусу "обмежено придатний". Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років

"Тобто такі люди дійсно можуть перевірити військово-облікові документи і, якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії", — пояснили в Територіальному центрі комплектування.

Згідно з новим законодавством, після ВЛК чоловік може отримати такі статуси:

Придатний до служби;

Придатний для служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

Непридатний до військової служби з винятком військового обліку;

Тимчасово непридатний – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;

Непридатні для військової служби з переглядом через 6-12 місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, кого в першу чергу мобілізують після оновлення даних до 17 липня.