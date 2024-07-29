Мобилизовать будут даже до 25 лет: в Генштабе объяснили, почему одна категория украинцев не получит отсрочку

В Раде предлагают урегулировать коллизию

В Украине после отмены статуса "ограниченно пригодный" к военной службе возникла коллизия, когда лиц младше 25 лет, которые имели такой статус, могут мобилизовать. Однако военное командование не поддерживает внесение изменений в законодательство с целью урегулирования этого вопроса.

Об этом говорится в ответе Главного управления коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины по запросу Радио Свобода. Там отметили, что получали для согласования несколько зарегистрированных в Верховной Раде Украины проектов законов (11379, 11379-1, 11379-2), которые касались этих изменений.

"Учитывая, что положениями законопроектов предусматривается расширение категорий граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации... указанные законопроекты не были поддержаны", — подчеркнули в Генштабе.

Там подчеркнули, что некоторые граждане использовали этот статус для уклонения от прохождения военной службы в мирное время. В Генштабе полагают, что принятие предложенных изменений снизит мобилизационный ресурс войска.

"В условиях уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного капитала во время длительной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, принятие предложенных изменений создаст угрозу выполнения мер по доукомплектованию Вооруженных сил Украины личным составом и выполнению ими задач по защите государства и восстановлению его территориальной целостности", — говорится в ответе.

Как известно, в настоящее время лица в возрасте до 25 лет, которые имели статус "ограниченно пригодных" и освобождались от срочной службы в мирное время, но оставались ограниченно пригодными в военное время, состоят на учете военнообязанных, и теперь их могут мобилизовать. В Генштабе отмечают, что действующим законодательством не предусмотрено взятие на учет призывников лиц из категории военнообязанных.

В комитете по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады рассматриваются законопроекты, призванные решить коллизию, возникшую после изменений в мобилизационном законодательстве. В частности, предлагается лиц до 25 лет, ранее имевшие статус "ограниченно пригодных", были освобождены от прохождения срочной службы и состоят на учете военнообязанных, приравнять к призывникам и не мобилизовать до 25 лет.

Напомним, ранее в Одесском ТЦК и СП объяснили, в каких случаях могут мобилизовать граждан, которым еще не исполнилось 25 лет. Там отметили, что часто в сети появляется ложная информация о мобилизации.