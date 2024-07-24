У Мінцифри відповіли, чи потрібно заброньованим проходити ВЛК

Бронювання через "Дію" дозволяє співробітнику не ходити до ТЦК

Громадянам України, які мають бронь від мобілізації, не потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Такі норми законодавства вже вступили в силу.

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач. Вона уточнила, що ВЛК не потрібно проходити до того часу, доки діє бронь.

Чиновниця каже, що для подачі документів на бронювання також не потрібно проходити ВЛК.

"В нас йде перевірка наявності особи в "Оберезі" й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе", — зазначила Ткач.

Також представниця Мінцифри повідомила, що за перший тиждень, відколи бронювати працівників можна через застосунок "Дія", це зробили 50 тисяч осіб.

"За тиждень з моменту запуску ми спостерігаємо швидкий приріст компаній, які охоче користуються новим сервісом. За тиждень бачимо таку статистику – вже 50 тис. забронювалися через портал "Дія" через електронну процедуру бронювання", — пояснила вона.

Ткач наголосила, що бронювання через "Дію" дозволяє співробітнику не ходити до ТЦК, а вся необхідна інформація про бронь відображатиметься у застосунку "Резерв+".

За словами представниці Мінцифри, бронювання через портал "Дія" насамперед доступне для критично важливих підприємств, які надають товари та послуги Силам оборони.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українців можна забронювати від мобілізації.