"У вільний час просто лежимо": як з українських дітей роблять російських солдатів

Дітей вчать стріляти, керувати безпілотниками, рити окопи та стрибати з парашутами

Діти на тимчасово окупованих територіях України замість розважальних таборів відвідують військово-патріотичні курси "Час юних героїв". Де рівень навантаження лише незначно відрізняється від курсу молодого бійця солдатів.

Про це "Телеграфу" розповіла юристка Регіонального центру прав людини (RCHR) Катерина Рашевська у матеріалі: "Росіяни у таборах промивають мізки українським дітям: як і навіщо вони це роблять".

Наразі на території Росії і захоплених українських землях діють літні військово-патріотичні курси "Час юних героїв". Їх проводять на базі центрів "Воїн", філії яких почали відкривати з травня 2023 року. Саме тут підлітків і юнаків вчать стріляти, керувати безпілотниками, рити окопи, стрибати з парашутами та надавати медичну допомогу. Вони мають бути, як заявлено на офіційному сайті, "патріотами нового покоління, які люблять свою Батьківщину і вміють її захищати". Курсантами цих таборів є діти, які живуть в родинах, а також ті, хто втратив батьків.

"Постійне носіння форми, життя в наметових містечках, риття окопів, навчання саперній та інженерній справі, стрільби на полігоні — те, що ми зараз спостерігаємо під час змін "Час юних героїв" від центру "Воїн"", — каже Рашевська.

Водночас дуже лякають слова дітей, яких фейкове "Міністерство освіти й науки Запорізької області" зняло для своїх роликів. На одному з них восьмикласниця з Мелітополя радо повідомляє, що зібралась вступати у військовий навчальний заклад і що її мама про це ще не знає. Дівчина говорить про напружену програму і що коли є вільна хвилинка, всі просто лежать.

Інший хлопець, який теж з Мелітополя і перейшов до 10-го класу, на запитання про культурну програму дослівно каже: "У нас сьогодні заняття з автоматами почалися і звичайні заняття". А щодо дозвілля, до прикладу, дискотек, юнак відповідає: "Так, дискотеки є, виступаємо на сцені, на плацу стройова підготовка".

Тобто, аналізуючи ці слова дітей на пропагандистських роликах, можна дійти висновку, що там нема жодної складової відпочинку, культурних заходів, а є лише постійні тренування.

Якщо порівняти програму перебування в таборах центру "Воїн" із підготовкою рядового російського солдата в армії. Єдина відмінність — діти у вихідний день не виконують суспільно корисну діяльність. Тобто вони не білять дерева чи прибирають території частини, як це роблять чинні військові. Але в іншому програма корелюється з курсом молодого бійця.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії немовлят виписують з пологового будинку в кокошниках на голові та з памперсом у косоворотці.