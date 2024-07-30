"В свободное время просто лежим": как из украинских детей делают русских солдат

Детей учат стрелять, управлять беспилотниками, рыть окопы и прыгать с парашютами

Дети на временно оккупированных территориях Украины вместо развлекательных лагерей посещают военно-патриотические курсы "Время юных героев". Где уровень нагрузки лишь незначительно отличается от курса молодого бойца солдат.

Об этом "Телеграфу" рассказала юрист Регионального центра прав человека (RCHR) Екатерина Рашевская в материале: "Россияне в лагерях промывают мозги украинским детям: как и зачем они это делают ".

На территории России и захваченных украинских землях действуют летние военно-патриотические курсы "Время юных героев". Их проводят на базе центров "Воин", филиалы которых начали открывать с мая 2023 года. Именно здесь подростков и юношей учат стрелять, управлять беспилотниками, рыть окопы, прыгать с парашютами и оказывать медицинскую помощь. Они должны быть, как заявлено на официальном сайте, "патриотами нового поколения, которые любят свою Родину и умеют защищать ее". Курсантами этих лагерей являются дети, живущие в семьях, а также потерявшие родителей.

"Постоянное ношение формы, жизнь в палаточных городках, рытье окопов, обучение саперному и инженерному делу, стрельбы на полигоне — это, что мы сейчас наблюдаем во время смен "Время юных героев" от центра "Воин"", — говорит Рашевская.

В то же время, очень пугают слова детей, которых фейковое "Министерство образования и науки Запорожской области" сняло для своих роликов. На одном из них восьмиклассница из Мелитополя с радостью сообщает, что собирается поступать в военное учебное заведение и что ее мама об этом еще не знает. Девочка говорит о напряженной программе и что, когда есть свободная минутка, все просто лежат.

Другой парень, тоже из Мелитополя и перешедший в 10-й класс, на вопрос о культурной программе дословно говорит: "У нас сегодня занятия с автоматами начались и обычные занятия". А по поводу досуга, к примеру, дискотек, юноша отвечает: "Да, дискотеки есть, выступаем на сцене, на плацу строевая подготовка".

То есть, анализируя эти слова детей на пропагандистских роликах, можно сделать вывод, что там нет никакой составляющей отдыха, культурных мероприятий, а есть только постоянные тренировки.

Если сравнить программу пребывания в лагерях центра "Воин" с подготовкой рядового русского солдата в армии. Единственное отличие – дети в выходной день не выполняют общественно полезную деятельность. То есть они не белят деревья или убирают территории части, как это делают действующие военные. Но в остальном программа коррелируется с курсом молодого бойца.

Ранее "Телеграф" писал, что в России младенцев выписывают из роддома в кокошниках на голове и с памперсом в косоворотке.