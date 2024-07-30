Рус

Скільки коштує навчатись на бакалавра у 2024 році: найдорожчі та найдешевші спеціальності (список)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Студенти Новина оновлена 30 липня 2024, 16:24
Студенти. Фото Колаж "Телеграфу"

На вартість навчання впливає декілька факторів

В Україні триває вступна кампанія до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра. Зокрема, абітурієнти можуть вступити на контрактну форму навчання.

Так, у 2024 році середня вартість навчання на контракті для здобуття ступеня бакалавра коливається від 15183 до 46412 гривень залежно від навчального закладу, пише Освіта.ua. Крім того, вартість навчання суттєво залежить і від обраного навчального закладу.

Топ-10 найдорожчих спеціальностей

  • Аудіовізуальне мистецтво та виробництво — 46412 грн;
  • Музичне мистецтво — 42658 грн;
  • Системний аналіз — 42209 грн;
  • Морський та внутрішній водний транспорт — 40928 грн;
  • Сценічне мистецтво — 40300 грн;
  • Міжнародне право — 39134 грн;
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії — 38374 грн;
  • Інженерія програмного забезпечення — 37848 грн;
  • Комп’ютерні науки — 36942 грн;
  • Громадське здоров’я — 36063 грн.

Топ-10 найдешевших спеціальностей

  • Суднобудування — 15183 грн;
  • Залізничний транспорт — 20053 грн;
  • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва — 20144 грн;
  • Теплоенергетика — 20608 грн;
  • Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика — 20966 грн;
  • Захист і карантин рослин — 21515 грн;
  • Енергетичне машинобудування — 21546 грн;
  • Агроінженерія — 21638 грн;
  • Галузеве машинобудування — 21699 грн;
  • Матеріалознавство — 21808 грн.

Нижче подається таблиця з актуальними відомостями про вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). Дані про вартість навчання отримані з Єдиної державної бази з питань освіти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що правила щодо мобілізації студентів в Україні змінилися з 18 травня. Відтепер законно вчитися, отримавши відстрочку, має змогу менша кількість здобувачів вищої освіти.

Теги:
#Студенти #Абітурієнти #ВНЗ #Бакалавр