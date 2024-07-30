Скільки коштує навчатись на бакалавра у 2024 році: найдорожчі та найдешевші спеціальності (список)

На вартість навчання впливає декілька факторів

В Україні триває вступна кампанія до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра. Зокрема, абітурієнти можуть вступити на контрактну форму навчання.

Так, у 2024 році середня вартість навчання на контракті для здобуття ступеня бакалавра коливається від 15183 до 46412 гривень залежно від навчального закладу, пише Освіта.ua. Крім того, вартість навчання суттєво залежить і від обраного навчального закладу.

Топ-10 найдорожчих спеціальностей

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво — 46412 грн;

Музичне мистецтво — 42658 грн;

Системний аналіз — 42209 грн;

Морський та внутрішній водний транспорт — 40928 грн;

Сценічне мистецтво — 40300 грн;

Міжнародне право — 39134 грн;

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії — 38374 грн;

Інженерія програмного забезпечення — 37848 грн;

Комп’ютерні науки — 36942 грн;

грн; Громадське здоров’я — 36063 грн.

Топ-10 найдешевших спеціальностей

Суднобудування — 15183 грн;

Залізничний транспорт — 20053 грн;

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва — 20144 грн;

Теплоенергетика — 20608 грн;

Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика — 20966 грн;

Захист і карантин рослин — 21515 грн;

Енергетичне машинобудування — 21546 грн;

Агроінженерія — 21638 грн;

Галузеве машинобудування — 21699 грн;

Матеріалознавство — 21808 грн.

Нижче подається таблиця з актуальними відомостями про вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). Дані про вартість навчання отримані з Єдиної державної бази з питань освіти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що правила щодо мобілізації студентів в Україні змінилися з 18 травня. Відтепер законно вчитися, отримавши відстрочку, має змогу менша кількість здобувачів вищої освіти.