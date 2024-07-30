Сколько стоит учиться на бакалавра в 2024 году: самые дорогие и самые дешевые специальности (список)
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На стоимость обучения влияет несколько факторов
В Украине продолжается вступительная кампания в высшие учебные заведения для получения степени бакалавра. В частности, абитуриенты могут поступить на контрактную форму обучения.
Так, в 2024 году средняя стоимость обучения на контракте для получения степени бакалавра колеблется от 15 183 до 46 412 гривен в зависимости от учебного заведения, пишет Освіта.ua. Кроме того, стоимость обучения существенно зависит от выбранного учебного заведения.
Топ-10 самых дорогих специальностей
- Аудиовизуальное искусство и производство – 46412 грн;
- Музыкальное искусство – 42658 грн;
- Системный анализ — 42209 грн;
- Морской и внутренний водный транспорт — 40928 грн;
- Сценическое искусство – 40300 грн;
- Международное право — 39134 грн;
- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 38374 грн;
- Инженерия программного обеспечения — 37848 грн;
- Компьютерные науки — 36942 грн;
- Общественное здоровье — 36063 грн.
Топ-10 самых дешевых специальностей
- Судостроение — 15183 грн;
- Железнодорожный транспорт — 20053 грн;
- Технология производства и переработки продукции животноводства — 20144 грн;
- Теплоэнергетика — 20608 грн;
- Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика — 20966 грн;
- Защита и карантин растений — 21515 грн;
- Энергетическое машиностроение — 21546 грн;
- Агроинженерия — 21638 грн;
- Отраслевое машиностроение — 21699 грн;
- Материаловедение — 21808 грн.
Ниже приводится таблица с актуальными сведениями о стоимости обучения для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования (11 классов). Данные о стоимости обучения получены из Единой государственной базы по вопросам образования.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правила по мобилизации студентов в Украине изменились с 18 мая. Теперь законно учиться, получив отсрочку, имеет право меньшее количество соискателей высшего образования.