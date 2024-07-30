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Сколько стоит учиться на бакалавра в 2024 году: самые дорогие и самые дешевые специальности (список)

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Студенты Новость обновлена 30 июля 2024, 16:24
Студенты. Фото Коллаж "Телеграфа"

На стоимость обучения влияет несколько факторов

В Украине продолжается вступительная кампания в высшие учебные заведения для получения степени бакалавра. В частности, абитуриенты могут поступить на контрактную форму обучения.

Так, в 2024 году средняя стоимость обучения на контракте для получения степени бакалавра колеблется от 15 183 до 46 412 гривен в зависимости от учебного заведения, пишет Освіта.ua. Кроме того, стоимость обучения существенно зависит от выбранного учебного заведения.

Топ-10 самых дорогих специальностей

  • Аудиовизуальное искусство и производство – 46412 грн;
  • Музыкальное искусство – 42658 грн;
  • Системный анализ — 42209 грн;
  • Морской и внутренний водный транспорт — 40928 грн;
  • Сценическое искусство – 40300 грн;
  • Международное право — 39134 грн;
  • Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 38374 грн;
  • Инженерия программного обеспечения — 37848 грн;
  • Компьютерные науки — 36942 грн;
  • Общественное здоровье — 36063 грн.

Топ-10 самых дешевых специальностей

  • Судостроение — 15183 грн;
  • Железнодорожный транспорт — 20053 грн;
  • Технология производства и переработки продукции животноводства — 20144 грн;
  • Теплоэнергетика — 20608 грн;
  • Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика — 20966 грн;
  • Защита и карантин растений — 21515 грн;
  • Энергетическое машиностроение — 21546 грн;
  • Агроинженерия — 21638 грн;
  • Отраслевое машиностроение — 21699 грн;
  • Материаловедение — 21808 грн.

Ниже приводится таблица с актуальными сведениями о стоимости обучения для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования (11 классов). Данные о стоимости обучения получены из Единой государственной базы по вопросам образования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правила по мобилизации студентов в Украине изменились с 18 мая. Теперь законно учиться, получив отсрочку, имеет право меньшее количество соискателей высшего образования.

Теги:
#Студенты #Абитуриенты #ВУЗы #Бакалавр