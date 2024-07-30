Сколько стоит учиться на бакалавра в 2024 году: самые дорогие и самые дешевые специальности (список)

На стоимость обучения влияет несколько факторов

В Украине продолжается вступительная кампания в высшие учебные заведения для получения степени бакалавра. В частности, абитуриенты могут поступить на контрактную форму обучения.

Так, в 2024 году средняя стоимость обучения на контракте для получения степени бакалавра колеблется от 15 183 до 46 412 гривен в зависимости от учебного заведения, пишет Освіта.ua. Кроме того, стоимость обучения существенно зависит от выбранного учебного заведения.

Топ-10 самых дорогих специальностей

Аудиовизуальное искусство и производство – 46412 грн;

Музыкальное искусство – 42658 грн;

Системный анализ — 42209 грн;

Морской и внутренний водный транспорт — 40928 грн;

Сценическое искусство – 40300 грн;

Международное право — 39134 грн;

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 38374 грн;

Инженерия программного обеспечения — 37848 грн;

Компьютерные науки — 36942 грн;

грн; Общественное здоровье — 36063 грн.

Топ-10 самых дешевых специальностей

Судостроение — 15183 грн;

Железнодорожный транспорт — 20053 грн;

Технология производства и переработки продукции животноводства — 20144 грн;

Теплоэнергетика — 20608 грн;

Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика — 20966 грн;

Защита и карантин растений — 21515 грн;

Энергетическое машиностроение — 21546 грн;

Агроинженерия — 21638 грн;

Отраслевое машиностроение — 21699 грн;

Материаловедение — 21808 грн.

Ниже приводится таблица с актуальными сведениями о стоимости обучения для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования (11 классов). Данные о стоимости обучения получены из Единой государственной базы по вопросам образования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правила по мобилизации студентов в Украине изменились с 18 мая. Теперь законно учиться, получив отсрочку, имеет право меньшее количество соискателей высшего образования.