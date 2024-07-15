Литва скасовує безплатне навчання для студентів з України: у чому причина

Ця можливість збережеться для невеликої кількості українців

Литва скасовує важливу пільгу для студентів з України ― тепер вони зможуть безплатно здобувати вищу освіту на загальних підставах. Це рішення було прийнято через прохання офіційного Києва.

Україна попросила Литву не заохочувати відтік мізків. Про це повідомляє литовський публічний мовник LRT з посиланням на міністерство освіти, науки та спорту.

"Ми організовуємо всі необхідні заходи для допомоги громадянам України, які проживають у Литві, у відповідь на потреби української держави, у співпраці та без заохочення відтоку мізків з України", ― зазначили у міністерстві.

Українські вступники вже з 1 вересня 2024 року будуть вступати до литовських університетів на загальних засадах. Вони не зможуть автоматично розраховувати на бюджетні місця.

Нововведення стосується не усіх. Ті студенти, які вже безплатно навчаються, зможуть і надалі користуватись цією можливістю.

Деякі навчальні заклади у Литві готові фінансувати навчання українців попри рішення міністерства. Про таке рішення заявили адміністрації наступних закладів:

Вільнюський технічний університет імені Гедіміна;

Вільнюський коледж;

Університет Вітовта Великого.

Право на безплатне навчання українці отримали у 2022 році. Литва дозволила вступати у виші на пільгових умовах. Це була одна з форм підтримки українців, які тікали з власної країни від війни.

Зазначимо, що в Україні навчання в університеті є вагомою причиною для відстрочки від мобілізації. Проте деяких студентів можуть мобілізувати.

Раніше "Телеграф" писав, що в українських вишах ввели обов’язкову військову підготовку для студентів. Рішення ухвалив Кабмін.