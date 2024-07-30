Чи справді з 1 серпня змінюються правила відстрочки? Адвокатка застерегла українців

Обмежено придатні ніколи не мали права на відстрочку, як і студенти вечірньої або заочної форми навчання.

Мережею шириться інформація про те, що згідно з новими положеннями закону про мобілізацію, з 1 серпня відстрочку від армії втрачають деякі категорії українців. Адвокат Дар'я Тарасенко пояснила про що саме іде мова.

Правозахисниця спростувала інформацію про будь-які зміни правил відстрочки з 1 серпня. Подробиці з'явилися в її Telegram.

"Не могла зрозуміти, чому мене масово питають про "зміни щодо відстрочки з 1 серпня", доки не побачила в мережі інтернет масу клікабельних заголовків — "Вже через три дні мобілізація стане ще більш жорстокішою для чоловіків", "З 1 серпня правила відстрочки змінюються і т.д.", — написала вона.

Дар'я Тарасенко зауважила, що потрібно більш детально перевіряти інформацію, та акцентувала, що з 1 серпня нічого не змінюється.

Адвокатка пояснила, що питання відстрочки на цей час регулює два нормативно-правові акти: Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і Постанова КМУ 560.

"Зміни в ці нормативно-правові акти, які б вплинули на ситуацію з 1 серпня, — не внесені!", — зауважила вона.

Правозахисниця додала, що обмежено придатні ніколи не мали права на відстрочку, як і студенти вечірньої або заочної форми навчання. А неповнорідні брати загиблих на війні втратили право на відстрочку ще з 18 травня.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Одеському ТЦК та СП пояснили, у яких випадках можуть мобілізувати громадян, яким ще не виповнилося 25 років. Там зазначили, що нерідко у мережі з’являється неправдива інформація про мобілізацію.