На Закарпатті зник 20-річний студент: чому це обертається скандалом і що кажуть у ТЦК

Зниклого юнака й досі шукають

На Закарпатті зник 20-річний Олександр Гашевський, який на зв'язок не виходить два тижні. Сім'я та адвокат зв'язують це із представниками ТЦК.

"Телеграф" особисто вирішив з'ясувати деталі справи. На запитання журналіста у Верховинському ТЦК відповіли доволі коротко і чітко: "Без коментарів".

Усе, що відомо про цей інцидент

Як зазначив адвокат родини Олександра Олег Веремієнко, ймовірність причетності працівників Верховинського ТЦК до зникнення хлопця велика. За його словами, юнака начебто сильно побили співробітники РТЦК Верховини (на блокпосту між Верховиною і Ворохтою).

"До викрадення людини і ймовірного вбивства студента можуть бути причетні посадові особи місцевого РТЦК смт Верховина. Поліція і ДБР – бездіє", – каже адвокат Олег Веремієнко.

Водночас батько зниклого студента, Микола Гашевський каже, що станом на 29 липня доля його сина невідома, є лише припущення.

Олександр Гашевський

"Сьогодні, 29 липня, їду до слідчого. Слідчий мені повідомив, що десь знайшли тіло та треба їхати на впізнання", — розповів батько ТСН.

За словами Миколи, напередодні з’явилась неофіційна інформація, що тіло невідомого чоловіка начебто було знайдено румунськими прикордонниками в річці Тиса.

"Хіба кинули мертвого або напівмертвого", — припускає батько, адже мотивів у 20-річного сина тікати за кордон не було.

Що передувало

Студент Львівського національного університету Олександр Гашевський зник 14 липня дорогою з Карпат до Львова. Понад два тижні він не виходить на зв'язок. За зверненням батька, поліція почала розшук хлопця. Водночас адвокат Олег Веремієнко припускає, що юнака могли побити працівники ТЦК.

Батьки Олександра розповіли, що він декілька днів відпочивав у горах, а потім додому повертався автобусом, проте в дорозі зник. Адвокат додає, що це сталось на блокпосту між Верховиною і Ворохтою. Там ніби працівники ТЦК витягли з автобуса декількох чоловіків й Олександра. Молодика сильно побили, посадили в інший автобус й поїхали в сторону Верховини. Саме тоді його начебто востаннє бачили живим.

Водночас керівник, т.в.о. командувача військ оперативного командування "Захід" полковник Олександр Селецький повідомив ТСН.ua наступне:

"Громадянин Гашевський О.М. 14 липня 2024 року не перевірявся та не затримувався військовослужбовцями Верховинського ТЦК та СП чи (та) іншими представниками сектору безпеки (національної поліції, національної гвардії тощо)".

До того ж Селецький наголосив, що Гашевський не порушник мобілізаційного законодавства, адже він 20-річний студент. Проте в оперативному командуванні "Захід" публічні дії Олега Веремієнка та екснардепа Ігоря Мосійчука, який теж звинувачує ТЦК, називають спекулятивними.

Що відомо про слідство

Батько зниклого студента звертався у Державне бюро розслідування (ДБР). Де зазначили: "За результатами вивчення заяв ознак складу кримінальних правопорушень не виявлено".

Проте справу скеровано до Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Також розпочато досудове розслідування зникнення юнака.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Ужгороді чоловіка силоміць затримали та відвезли на військовому бусі.