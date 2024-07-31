У "Дії" тепер можна отримати ще один важливий документ для військовозобов’язаних: інструкція

Тепер навіть у черзі стояти не доведеться

Військово-обліковий документ із Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна отримати не виходячи з дому, без візиту до установи. Документ тепер можна оформити на порталі Дія.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Зазначається, що документ має таку юридичну силу, як паперовий і використовувати його можна скрізь — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

На документі є QR-код. По ньому перевірятимуть справжність документа та інформацію з реєстру "Оберіг". Документ сформується у тому випадку, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину.

Як отримати військово-обліковий документ

Для початку потрібно авторизуватись на порталі "Дія" за допомогою КЕП. Далі потрібно вибрати сервіс "Військово-обліковий документ" та після "Підписати заяву". Упродовж 10 хвилин документ з’явиться у кабінеті на порталі "Дія".

Раніше "Телеграф" писав, із якими документами перевірки ТЦК точно не страшні. Таких документів лише два.

Також ми розповідали, які дані звіряють при їх оновленні. Крім адреси реєстрації, у ТЦК перевіряють особисті дані, склад сім’ї, спеціальність, освіту та інші дані військовослужбовця.