Всього 37 пунктів: у ТЦК розповіли, які дані звіряють під час їхнього оновлення

Не всі дані відображені у військово-обліковому документі

У зв’язку з набранням чинності новим законом про мобілізацію до 16 липня всі військовозобов’язані повинні оновити свої військово-облікові дані. Окрім адреси реєстрації, у ТЦК перевіряють особисті дані, склад сім’ї, спеціальність, освіту та інші дані військовослужбовця.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Хто заплатить штраф 25 тисяч і що потрібно встигнути до 16 липня — відповіді на головні питання щодо мобілізації".

"Законом України "Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" визначено 37 пунктів, за якими проводиться ідентифікація військовозобов’язаних. І не всі з цих пунктів відображені у військово-обліковому документі", — розповів речник Полтавського ТЦК та СП майора Роман Істомін.

Він додав, що до поняття військово-облікового документа входить не лише військовий квиток. Також документом вважається посвідчення про приписку до призовної ділянки, посвідчення офіцера запасу, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Наразі в Україні не планують продовжувати термін обов’язкового оновлення військово-облікових даних. У цьому немає необхідності — військовозобов’язані українці мають ще достатньо часу.

Міноборони також не підтримує рішення продовжити термін поновлення даних військовозобов’язаних з 60 до 150 днів. Справа в тому, що державі слід розуміти, скільки громадян можуть захищати Україну.