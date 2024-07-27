Відстрочку від мобілізації може бути анульовано: чіткий перелік

Вона може бути анульована у кількох випадках

Новим законом про мобілізацію суттєво скорочено список тих, хто має право на відстрочку від мобілізації. У деяких випадках вона може бути анульована.

Відповідний перелік випадків передбачено постановою Кабміну від 27.01.23 № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" про бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час".

Надана відстрочка підлягає анулюванню у таких випадках:

закінчення терміну її дії;

завершення підприємством виконання робіт та послуг для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки;

ліквідація державного органу, органу місцевого самоврядування чи компанії, установи та організації;

звільнення військовозобов’язаного;

тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;

обґрунтоване подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

надання відстрочки з інших причин, встановлених ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України;

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) із сертифікованого процесу (процесів) на основі інформації, представленої Центром протимінної діяльності.

Раніше Телеграф писав, на який термін надається відстрочка від мобілізації. Також ми розповідали, що людину не можуть направити на ВВК до або перед розглядом заяви про відстрочку.