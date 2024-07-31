В "Дії" теперь можно получить еще один важный документ для военнообязанных: инструкция

Теперь даже в очереди стоять не придется

Военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить не выходя из дому, без визита в учреждения. Документ теперь можно оформить на портале "Дія".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Отмечается, что документ имеет такую ​​же юридическую силу, как бумажный и использовать его можно везде — от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосте.

На документе есть QR-код. По нему будут проверять подлинность документа и информацию из реестра "Оберег". Документ сформируется в том случае, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке.

Как получить военно-учетный документ

Для начала нужно авторизоваться на портале "Дія" с помощью КЭП. Далее нужно выбрать сервис "Военно-учетный документ" и после "Подписать заявление". В течение 10 минут документ появится в кабинете на портале "Дія".

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