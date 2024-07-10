За підробку – покарання: у ТЦК розповіли про деякі нюанси військово-облікових документів

Підробку дуже легко виявити

Відповідно до нового закону про мобілізацію до 16 липня всі військовозобов’язані повинні оновити свої дані, а кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу військовослужбовців ТЦК та СП та співробітників поліції. Однак, електронний варіант цього документа можна підробити.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Хто заплатить штраф 25 тисяч і що потрібно встигнути до 16 липня — відповіді на головні питання щодо мобілізації".

Військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним, якщо деякі пункти у ньому не співпадають із базою даних "Оберіг". Вважається, що громадянин не має при собі документа взагалі.

"А за це передбачено адміністративне покарання. Тож у підробці немає жодного сенсу, адже її дуже легко виявити. І наскільки мені відомо, такі підробки ще не траплялися", — розповів речник Полтавського ТЦК та СП майора Роман Істомін.

Він наголосив, що військово-обліковий документ в електронній формі не замінює паперової версії. Обидва документи мають однакову юридичну силу. Однак, якщо у громадянина з’явився у додатку QR-код, це не означає, що він має право викинути свій паперовий військово-обліковий документ.

"До того ж зараз ми видаємо військово-обліковий документ на бланку — це нова форма військово-облікового документа, яка видається замість посвідчення про приписку або тимчасового посвідчення. Але вимог замінювати військово-обліковий документ старого зразка новим (на бланку) також немає", — Поділився Роман.

Нагадаємо, у додатку "Резерв+" електронний військовий документ став доступним із 18 липня. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Формується він незалежно від того, чи є у військовозобов’язаного паперовий військовий квиток чи ні. Якщо інформація про вас є у реєстрі, електронний воєнно-обліковий документ сформується незалежно від того, чи маєте ви паперовий екземпляр документа та якого зразка.