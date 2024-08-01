Після масованої атаки РФ: у Румунії знову знайшли уламки дронів, вже є реакція (карта)

Усі місця, визначені як зони події, знаходяться за межами населених пунктів

У Румунії продовжують знаходити уламки російських БПЛА, які падали на території країни під час атак РФ на Україну. Там вкотре засудили дії країни-агресора.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії. У відомстві зазначили, що останніми днями їх фахівці, а також фахівці інших профільних структур системи нацоборони, громадського порядку та нацбезпеки займалися пошуками уламків дронів, які могли впасти на території країни за останній тиждень внаслідок російських атак на цивільні об’єкти та портову інфраструктуру України.

"В усіх районах, де повідомлялося про ймовірність падіння уламків безпілотників, на даний момент виявлені елементи поблизу населених пунктів Плауру та Періправа, повіт Тулча", — йдеться в повідомленні.

Крім того, після російського нового "шахедного" удару по Україні було виявлено нові фрагменти БПЛА в районі Чаталкіой повіту Тулча. При цьому румунська сторона зазначила, що "всі місця, визначені як зони пригоди, знаходяться за межами населених пунктів, і люди чи елементи інфраструктури не постраждали".

Міноборони Румунії заявило, що в режимі реального часу інформує союзницькі структури про ситуацію, спричинену даними атаками.

"Ми також повторюємо рішуче засудження нападів, здійснених Російською Федерацією на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", — додається в заяві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі вже є фото та відео деяких російських дронів, що падали на румунській території.