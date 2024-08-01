После массированной атаки РФ: в Румынии снова нашли обломки дронов, уже есть реакция (карта)

Все места, определенные как зоны происшествия, находятся за пределами населенных пунктов

В Румынии продолжают находить обломки российских БПЛА, которые падали на территории страны во время атак РФ на Украину. Там в очередной раз осудили действия страны-агрессора.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.В ведомстве отметили, что в последние дни их специалисты, а также специалисты других профильных структур системы нацобороны, общественного порядка и нацбезопасности занимались поисками обломков дронов, которые могли упасть на территории страны за последнюю неделю в результате атак российских сил на гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины.

"Во всех районах, где сообщалось о вероятности падения обломков беспилотников, на данный момент обнаружены элементы вблизи населенных пунктов Плауру и Периправа, уезд Тулча", — говорится в сообщении.

Кроме того, после нового российского "шахедного" удара по Украине были обнаружены новые фрагменты БПЛА в районе Чаталкиой уезда Тулча. При этом румынская сторона отметила, что "все места, определенные как зоны происшествия, находятся за пределами населенных пунктов, и люди или элементы инфраструктуры не пострадали".

Минобороны Румынии заявило, что в режиме реального времени информирует союзнические структуры о ситуации, вызванные данными атаками.

"Мы также повторяем решительное осуждение нападений, совершенных Российской Федерацией на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права", — добавляется в заявлении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети уже есть фото и видео некоторых российских дронов, падавших на румынской территории.