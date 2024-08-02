Пережиток СССР или знак уважения? Украинцы спорят, как правильно обращаться к учителям

Все зависит от учебного заведения

У мережі між деякими користувачами розгорнулася суперечка, як правильно називати шкільних вчителів. Деякі впевнені, що правильно до них звертатися на ім'я та по батькові, інші ж пропонують звертатися до них "пані" чи пан.

Пост був опублікований одним із користувачів. У ньому порушується питання звернення до вчителів у навчальних закладах.

"Мені оце ЛарисаВасилівна чи ІгорПетрович якесь допотопне совкове кіно, і коли "треба", чи прийнято, то наче щипцями свого язика дістаю, щоб вимовити це звернення", — йдеться у повідомленні.

У коментарях думки розділилися. Деяким звертання на ім’я та по батькові подобається і вони наголошують, що саме так зверталися до київських князів.

Іншим подібне не до душі. Вони вважають звернення на ім’я та по батькові пережитком СРСР і апелюють до літературних авторів та їхніх героїв.

Також є невелика кількість людей, яким байдуже на звернення. Їм подобається, коли їх звуть і по батькові, і "пан" чи "пані".

Як правильно звертатися до вчителя

Традиційно до вчителя та викладача звертаються на "ви" і на ім’я та по батькові. Проте сучасна старша школа дещо адаптує формат. Учень чи студент може звертатися на "ви", але для поваги може додавати "пан" або "пані, прибираючи по батькові.

В "Освіторії" радять звертатися так, як це заведено у конкретній школі: це може бути звернення по батькові чи "пані Маріє", "пане Андрію". Однак не варто звертатися до вчителів "тітка" чи "дядько".

Зазначимо, що звертатися до вчителя варто на ім’я та по батькові у кличному відмінку: Олександре Петровичу, Оксано Петрівно. Якщо ж звернення складається з іменника та прізвища — прізвище завжди має форму називного відмінка: "пане Ковальчук".

Як звертаються до вчителів у різних країнах світу

У Німеччині викладача називають виключно "ви".

В Італії говорять урочисто та з повагою "маестро".

У Японії вчителі звуть "сенсей". Так само звертаються до лікарів та людей, старших, значущих у суспільстві.

А ось у Нідерландах у навчальних закладах дуже дружні стосунки. Учень може навіть обійняти наставника і сприймає його швидше як старшого брата чи сестру, звертається на "ти", без додаткових регалій.

У Туреччині кажуть: "моя вчителька" чи "мій учитель". А ось на ім’я звертатися до педагога у школі не прийнято

У Польщі звернення учнів до вчителів обов’язково розпочинаються словами proszę pani/pana. До викладачів зі званням доктора студенти повинні звертатися "пане доктору наук" або "пані доктору наук".

У країні Ізраїль учень може навіть не знати, як звати його вчителі. Там допустимо звертатися "вчителька математики", "вчитель біології".

У Франції вчитель не образиться, якщо почує від учня звернення на "ти", але все ж таки частіше — на "ви". Діти звертаються до вчителів "мадам" та "месьє".

У все залежить від штату. Наприклад, у Сан-Франциско учень може назвати вчителя на ім’я, а ось уже в Нью-Йорку – виключно "містер" або "міс"/"місіс" з додаванням прізвища викладача.

Раніше ми розповідали, як правильно українською звертатися до незнайомця. Також ми писали, чому в СРСР до всіх зверталися "Товариш" чи "Громадянин".