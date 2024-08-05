Спеки поки не передбачається: якою буде погода у Києві на початку тижня

Синоптики поділились прогнозом

Тиждень у Києві розпочався зі сонячної погоди, однак в наступні два дні прогнозується хмарність та дощі.

Показники денних термометрів з 5 по 7 серпня перебуватимуть в коридорі +24…25 градусів. Вночі температура впаде до +16…18 градусів, як повідомили на сайті Sinoptik.

Понеділок, 5 серпня, очікується ясним увесь час. Вдень показники термометрів сягнуть +25 градусів, а вночі зафіксувались близько +16 градусів. Максимальна сила вітру в цей день прогнозується на початку другої половини доби — легкі 1 м/с.

Наступного дня, 6 серпня, у Києві хмарна погода буде триматись до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, але ближче до кінця вівторка передбачається дощ із грозою. Сила вітру в цей день коливатиметься в межах штилю-легких 0-1 м/с.

Хмари, що з'являться на небі над містом у середу вранці, 7 серпня, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. У кінці першій половині доби має розпочатись дощ, який вдень буде слабшати й ввечері його вже не буде. Потужність вітрів в цю добу також не перевищить легких 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну повернеться аномальна спека. Синоптики вже назвали дати.