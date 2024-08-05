Жара пока не предвидится: какой будет погода в Киеве в начале недели

Синоптики поделились прогнозом

Неделя в Киеве началась с солнечной погоды, однако в следующие два дня прогнозируется облачность и дожди.

Показатели дневных термометров с 5 по 7 августа будут находиться в коридоре +24…25 градусов. Ночью температура упадет до +16…18 градусов, сообщили на сайте Sinoptik.

Понедельник, 5 августа, ожидается ясным все время. Днем показатели термометров составят +25 градусов, а ночью зафиксировались около +16 градусов. Максимальная сила ветра в этот день прогнозируется в начале вторых половины суток – легкие 1 м/с.

На следующий день, 6 августа, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, но ближе к концу вторника ожидается дождь с грозой. Сила ветра в этот день будет колебаться в пределах штиля-легких 0-1 м/с.

Облака, которые появятся на небе над городом в среду утром, 7 августа, продержатся почти весь день, и лишь к вечеру погода прояснится. В конце первой половины суток начнется дождь, который днем будет ослабевать и вечером его уже не будет. Мощность ветров в эти сутки также не превысит легких 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину вернется аномальная жара. Синоптики уже назвали даты.