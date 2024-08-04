В Україну повернеться аномальна спека: вже відомі дати

Синоптик сказала, коли температура знову досягатиме +40 градусів

В Україну в середині серпня повернеться сильна спека, яка була протягом липня. Температура повітря може досягати +37 градусів, а в деяких місцях навіть вища.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла метеоролог та телеведуча Наталія Діденко. За її словами, поки що це лише попередній прогноз.

"В Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека. Температура повітря може досягати +32+37 градусів, подекуди вище. Тут на прогностичній карті на 15 серпня навіть з’явилися +40 градусів (див. карту)", — наголосила Діденко.

Вона також додала, що ослаблення спеки, ймовірно, відбудеться у понеділок, 19 серпня.

"Ще раз наголошую — прогноз орієнтовний, передчасність занадто велика, проте нехай прогноз не збудеться, але підготуватися і подумати ніколи не завадить", — підсумувала синоптик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики Укргідрометцентру розповіли, якої погоди слід очікувати протягом серпня. За їхніми прогнозами, цього місяця вже очікується спад температури.