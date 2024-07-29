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В Україну повертається африканська спека: коли і де буде 38 градусів

Автор
Алла Набок Алла Набок
Дата публікації
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Автор
Pixabay Новина оновлена 29 липня 2024, 12:59

Посуха в багатьох регіонах лише посилюватиметься, каже синоптик

Над країнами Балтії сформувався активний циклон Kirsti, який забезпечує динамічну та нестійку погоду у регіоні. У його межах спостерігаються сильні пориви вітру та значні дощі.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. За його словами, поступово циклон просуватиметься у південно-східному напрямку та досить швидко втратить початкову силу, оскільки температурні контрасти зменшаться.

У міру просування циклону до України погодні умови в нашій країні також зміняться останніми днями липня – посилиться північно-західний вітер із поривами місцями до 15–20 м/с та похолодає. На тлі зниження температури також буде помітно більше хмарності. У північних та північно-східних регіонах пройдуть невеликі дощі.

Кілька діб після проходження циклону у нас переважатиме комфортна та суха погода на тлі області підвищеного тиску, однак у західних та північних областях ночами відчуватиметься помітна прохолода.

Але починаючи з 5–6 серпня до України повернеться спекотна погода. Цього разу її епіцентром стануть південні та західні області. Тут вдень температура може підніматися до +32…+37°С. На кілька градусів нижче температурне тло збережеться у північно-східних областях.

На жаль, у першій декаді серпня значних опадів також не передбачається, тому посуха в багатьох регіонах лише посилюватиметься. Разом із посухою збережеться також і максимальний рівень пожежної небезпеки.

Отже, 30–31 липня у північно-східних та місцями центральних областях пройдуть невеликі дощі. На решті території країни без істотних опадів. Вітер очікується північно-західний, подекуди пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі +11…+17°С, днем +21…+26°С. У південно-східній частині вночі +17…+22°С, удень +26…+31°С.

У період з 1 по 4 серпня у південно-західних областях України часом відзначатимуться дощі з грозами, на решті країни без істотних опадів. Вітер західний, 3-4 серпня змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+18°С, у денний +24…+30°С, на півдні, сході та в Криму місцями до +33°С.

З 5 по 10 серпня утримається погода переважно без опадів, лише у північно-східній частині 5 та 6 серпня місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Температура повітря у зазначені дні підвищуватиметься, і в нічний час очікується +14…+20°С, на півдні та біля узбережжя морів +20…+24°С; вдень +27…+33°С.

Наприкінці першої декади у західних, центральних та південних областях днем спека посилиться до +33…+38°С. Таким чином спекотна погода, винуватцем якої стануть повітряні маси африканського походження, поступово охопить усю Україну. Ймовірно, що таке високе температурне тло збережеться до середини місяця.

карта погоди
Супутникове фото, зроблене вранці 29 липня над Європою, де добре видно хмарність циклону Kirsti
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#Погода #Синоптик