В Україну повертається африканська спека: коли і де буде 38 градусів

Посуха в багатьох регіонах лише посилюватиметься, каже синоптик

Над країнами Балтії сформувався активний циклон Kirsti, який забезпечує динамічну та нестійку погоду у регіоні. У його межах спостерігаються сильні пориви вітру та значні дощі.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. За його словами, поступово циклон просуватиметься у південно-східному напрямку та досить швидко втратить початкову силу, оскільки температурні контрасти зменшаться.

У міру просування циклону до України погодні умови в нашій країні також зміняться останніми днями липня – посилиться північно-західний вітер із поривами місцями до 15–20 м/с та похолодає. На тлі зниження температури також буде помітно більше хмарності. У північних та північно-східних регіонах пройдуть невеликі дощі.

Кілька діб після проходження циклону у нас переважатиме комфортна та суха погода на тлі області підвищеного тиску, однак у західних та північних областях ночами відчуватиметься помітна прохолода.

Але починаючи з 5–6 серпня до України повернеться спекотна погода. Цього разу її епіцентром стануть південні та західні області. Тут вдень температура може підніматися до +32…+37°С. На кілька градусів нижче температурне тло збережеться у північно-східних областях.

На жаль, у першій декаді серпня значних опадів також не передбачається, тому посуха в багатьох регіонах лише посилюватиметься. Разом із посухою збережеться також і максимальний рівень пожежної небезпеки.

Отже, 30–31 липня у північно-східних та місцями центральних областях пройдуть невеликі дощі. На решті території країни без істотних опадів. Вітер очікується північно-західний, подекуди пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі +11…+17°С, днем +21…+26°С. У південно-східній частині вночі +17…+22°С, удень +26…+31°С.

У період з 1 по 4 серпня у південно-західних областях України часом відзначатимуться дощі з грозами, на решті країни без істотних опадів. Вітер західний, 3-4 серпня змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+18°С, у денний +24…+30°С, на півдні, сході та в Криму місцями до +33°С.

З 5 по 10 серпня утримається погода переважно без опадів, лише у північно-східній частині 5 та 6 серпня місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Температура повітря у зазначені дні підвищуватиметься, і в нічний час очікується +14…+20°С, на півдні та біля узбережжя морів +20…+24°С; вдень +27…+33°С.

Наприкінці першої декади у західних, центральних та південних областях днем спека посилиться до +33…+38°С. Таким чином спекотна погода, винуватцем якої стануть повітряні маси африканського походження, поступово охопить усю Україну. Ймовірно, що таке високе температурне тло збережеться до середини місяця.