У платежной системы "Даймонд Пэй", завязанной на игорный бизнес, были связи с РФ: кто допустил такую ситуацию и почему об этом все молчат?

В сегменте финансового обслуживания игорного бизнеса система появилась весной 2023 года

Платежная система "Даймонд Пэй", ниточки от которой ведут в Россию, полтора года была монополистом по обслуживанию украинских онлайн-казино. Только в июле Нацбанк решился отобрать у нее лицензию, хотя другие структуры, призванные бороться с экономическими преступлениями, упорно не замечают ситуацию.

Об этом пишет издание "Телеграф". Полную версию расследования читайте в материале: Связи с врагом сошли с рук, или Почему государство не видит грязную лапу России в игорном бизнесе

"Связи с Россией – не единственная причина, почему "Даймонд Пэй" выбросили с рынка. По данным переписки НБУ, ставшей достоянием журналистов, эта платежная система также не слишком беспокоилась верификацией счетов своих пользователей. В результате часть таких счетов, открытых в "Даймонд Пэй", очевидно, была "дроповыми". "Дропы" — это подставные счета, которые обычно используют, чтобы легализовать средства, полученные преступным путем, или для организации сомнительных финансовых операций", — отмечает издание.

В сегменте финансового обслуживания игорного бизнеса "Даймонд Пэй" появилась весной 2023 года, как раз после ликвидации противоправных схем другого финансового учреждения — "Айбокс банка".

"Очевидно, что организаторов и бенефициаров таких схем это не устраивало. Поэтому на финансовые потоки игрового сегмента выплыл новый корабль — "Даймонд Пэй", — пишет "Телеграф".

Приблизительно в одно время с "Даймонд Пэй" на горизонте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей появился ранее неизвестный Евгений Яхний. До этого он был владельцем ООО "Биксбит", работавшей на рынке микрозаймов через сервисы "Turbogroshi" и "Qcredit". Он также являлся владельцем финансовой компании "Икс пэй групп", которая по функционалу очень напоминала "Даймонд Пэй".

"Некоторые субъекты игорного рынка могли взбунтоваться и не согласиться на привлечение к новым схемам. Очевидно, что их нужно было, так сказать, "убедить". Как раз на этом этапе и стал нужен Евгений Яхний. С одной стороны — он ростовщик и бывший владелец платежной системы, хорошо знающий все нюансы внутренней кухни. С другой стороны – функционер регулятора игорного бизнеса, который из-за рычагов влияния КРАИЛ за две секунды мог объяснить возможным бунтовщикам из онлайн казино, что их ждет в случае несогласия», — говорится в статьи.

В материале отмечается, что, согласно информации журналиста Евгения Плинского, жена Евгения Яхния получила от Даймонд Пэй немалый платеж в размере 800 тысяч гривен.

Издание также напоминает, что пока кроме короткого сообщения на сайте Нацбанка, нет никакой официальной информации о схемах "Даймонд пей" от других государственных структур.

"К правоохранительным органам, в частности СБУ, в истории с "Даймонд Пэй" существует ряд вопросов. Ведь полтора года назад они смогли "похоронить" "Айбокс банк", а значит подробно изучили все схемы, по которым он работал. И наверняка знали, что эти схемы все равно рано или поздно появятся снова. Как же получилось, что они пропустили на рынок "Даймонд Пэй"? – соответствующие службы, отвечающие за безопасность страны, фактически игнорируют эту историю и не выходят ни с одной публичной коммуникацией, хотя раньше (в случае "Айбокс банк") такие заявления штамповались массово", — задает вопрос издание.