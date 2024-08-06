Щоб бути взимку з субсидією, документи можна подавати вже зараз: деталі

Нульова субсидія влітку не означає втрату виплат взимку

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг розраховується індивідуально для кожного заявника. На неї впливає кількість людей які проживають, їхні доходи та послуги на які вона потрібна.

Як розповіла "Суспільному" начальниця відділу по контролю за нарахуванням житлових субсидій і пільг ГУ ПФУ в Запорізькій області Лілія Єрохова, субсидії в жовтні на опалювальний період будуть перераховувати всім, хто вже має на них право і подав документи. Вона розповіла, що розрахунок проведений на субсидію на календарний рік з травня 2024 по квітень 2025 року. Якщо хтось подасть документи в серпні або до початку опалювального сезону, субсидія може бути розрахована на частину неопалювального сезону та продовжена автоматично.

Навіть якщо субсидія неопалювальний період буде дорівнювати нулю в жовтні її перерахують автоматично. Це пов’язано зі зростанням нарахувань. В опалювальний період субсидії 60% — це вартість саме опалення, тож сума може бути достатньо значною. Чиновниця наводить приклад, що якщо пенсіонерка з мінімальною пенсією живе одна в трикімнатній квартирі, компенсація вартості опалення буде приблизно 2000 грн з 3000 нарахувань. Вона також нагадала, що триває призначення субсидій на придбання твердого палива.

"Телеграф" раніше розповідав, що така субсидія призначається з урахуванням сукупного доходу за минулий рік вона видається один раз на рік.