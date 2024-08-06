Чтобы быть зимой с субсидией, документы можно подавать уже сейчас: детали

Нулевая субсидия летом не означает потерю выплат зимой

Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг рассчитывается индивидуально для каждого заявителя. На нее влияет количество проживающих людей, их доходы и услуги на которые она нужна.

Как рассказала "Общественному" начальница отдела по контролю за начислением жилищных субсидий и льгот ГУ ПФУ в Запорожской области Лилия Ерохова, субсидии в октябре на отопительный период будут перечислять всем, кто уже имеет на них право и подал документы. Она рассказала, что расчет произведен на субсидию на календарный год с мая 2024 года по апрель 2025 года. Если кто-нибудь подаст документы в августе или до начала отопительного сезона, субсидия может быть рассчитана на часть неотапливаемого сезона и продлена автоматически.

Даже если субсидия неотапливаемый период будет равна нулю в октябре ее перечислят автоматически. Это связано с ростом начислений. В отопительный период субсидии 60% — это стоимость именно отопления, так что сумма может быть достаточно значительной. Чиновница приводит пример, что если пенсионерка с минимальной пенсией живет одна в трехкомнатной квартире, компенсация стоимости отопления будет примерно 2000 грн. из 3000 начислений. Она также напомнила, что идет назначение субсидий на приобретение твердого топлива.

"Телеграф" ранее рассказывал, что такая субсидия назначается с учетом совокупного дохода за прошлый год, она выдается один раз в год.