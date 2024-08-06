Обійдуться без ТЦК: командири зможуть самостійно мобілізувати чоловіка до своєї частини

Відповідний законопроєкт ще обговорюється

В Україні командири військових частин зможуть запрошувати добровольців у будь-які бригади, як це робить ТЦК. Такий законопроєкт вже готується у Верховній Раді.

У чоловіків є два основних способи, як можна потрапити на службу до частини, яка зацікавила громадянина. Як пояснив народний депутат, член оборонного комітету Федір Веніславський у коментарі Укрінформу.

За його словами, перший спосіб полягає в тому, аби підписати контракт на службу в Збройні Сили України, однак тут є певні обмеження — укладання строків контрактів. Водночас не всі добровольці мають бажання йти на службу за контрактом, проходячи процес мобілізації.

Тому він наводить інший спосіб, як потрапити в обрану військову частину, а саме домовитися з командиром, аби той дав запит до ТЦК про направлення конкретного мобілізованого.

"Але представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають свої розпорядки або замовлення Генерального штабу, і далеко не завжди готові були виконувати ці відношення від військових частин", – пояснює Веніславський.

Нардеп каже, що спільно з Міноборони й оборонним комітетом Ради вже напрацював певний алгоритм. Під нього вже готують нормативну правову базу, щоб командири військових частин могли, як ТЦК та СП, залучати до служби в ЗСУ військовозобов'язаних, що пройдуть етап мобілізації, але не будуть укладати контракт.

Цей законопроєкт ще поки обговорюється в парламентському Комітеті з питань національної безпеки оборони та розвідки. Однак, як каже Веніславський, потрібно ще декілька днів, аби завершити усі процеси та оприлюднити документ народові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого з українців можуть мобілізувати вже у серпні 2024 року.