Нашумілий законопроєкт знову на слуху: нардеп розповів про виїзд чоловіків з України

Дозвіл на виїзд за кордон для людей із бронею призводить до корупції. Завдяки законопроєкту про безперешкодний виїзд за кордон цю проблему можна вирішити.

Про це розповів нардеп Володимир Ар’єв в ефірі Київ24. Він додав, що проєкт Закону України зменшить корупцію і зробить усі дії "прозорими".

"Ми пропонуємо зробити це прозоро. Багато чиновників отримують закритий вхід до фінансових ресурсів, яким він користується, щоб видавати заброньованим дозвіл на виїзд за кордон. Цей законопроєкт має зменшити корупційні ризики", — поділився Володимир Ар’єв.

Про законопроєкт №11460 першим писав "Телеграф". Ми розповідали, що проєктом пропонується дозволити особам із бронюванням на час відстрочки безперешкодно виїжджати за кордон при пред’явленні документа про відстрочку від призову чи документа про бронювання.

Проєктом також пропонується передбачити, що в період розгляду питання оформлення бронювання під час мобілізації конкретного військовозобов’язаного ТЦК поліція та судові органи не можуть застосовувати заходи впливу та обмеження, передбачені цим та іншими законами України.