Кого можуть мобілізувати вже у серпні: названо вісім категорій українців

За ігнорування повістки загрожують штрафи

У серпні в Україні продовжиться загальна мобілізація і це означає, що громадян призовного віку й надалі викликатимуть у ТЦК за допомогою повісток. Йдеться одразу про деякі категорії українців.

Після зниження призовного віку мобілізують військовозобов’язаних громадян віком від 25 до 60 років. "Телеграф" розповідає докладніше, хто може отримати повістку наприкінці літа і які військовозобов’язаним загрожують штрафи, якщо її проігнорувати.

Йдеться про вісім категорій українських чоловіків. Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов’язані отримуватимуть певну категорію придатності.

Кого призиватимуть у серпні 2024 року:

військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років із військовим досвідом, які придатні до військової служби за станом здоров’я;

військовозобов’язаних чоловіків від 25 до 60 років без військового досвіду, придатних для здоров’я до військової служби;

чоловіків від 25 до 60 років, які раніше мали статус "Обмежено придатний" за станом здоров’я під час воєнного стану — такі військовозобов’язані повинні повторно пройти ВЛК (військово-лікарську комісію) до 4 лютого 2025 року і на підставі її укладання вже набути статусу "Придатний" або "Непридатний" (статус "Обмежено придатний до військової служби" у новому законодавстві скасовано);

чоловіків віком від 18 до 60 років, знятих або виключених з військового обліку, але визнаних придатними або обмежено придатними до служби за станом здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК;

військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 25 років, які закінчили військову кафедру,

військовозобов’язаних чоловіків, які є офіцерами запасу та на цей час не продовжують навчання у магістратурі;

військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу в армії (за винятком останньої демобілізації строковиків — їх можуть мобілізувати через рік);

військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 25 років, які були приписані до призовних ділянок за старим законодавством та мали статус "Непридатний" до військової служби у мирний час або "Обмежено придатний" у воєнний час".

Що буде за ігнорування повістки у ТЦК

За ігнорування повістки до Територіального центру комплектування передбачено штрафи:

у мирний час — від 3400 до 5100 гривень ;

; у воєнний час (або повторне порушення) – від 17 000 до 25 500 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юристи розповіли, у яких випадках можна відмовитися від повістки.