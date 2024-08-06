Обойдутся без ТЦК: командиры смогут самостоятельно мобилизовать мужчину в свою часть

Соответствующий законопроект еще обсуждается

В Украине командиры воинских частей смогут приглашать добровольцев в любые бригады, как это делает ТЦК. Такой законопроект уже готовится в Верховной Раде.

У мужчин есть два основных способа, как можно попасть на службу в интересующую гражданина часть. Как пояснил народный депутат, член оборонного комитета Федор Вениславский в комментарии Укринформу.

По его словам, первый способ заключается в том, чтобы подписать контракт на службу в Вооруженные Силы Украины, однако здесь есть определенные ограничения – заключение сроков контрактов. В то же время не все добровольцы хотят идти на службу по контракту, проходя процесс мобилизации.

Поэтому он приводит другой способ, как попасть в избранную воинскую часть, а именно договориться с командиром, чтобы тот дал запрос в ТЦК о направлении конкретного мобилизованного.

" Но представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют свои распорядки или заказы Генерального штаба, и далеко не всегда готовы были выполнять эти отношения от воинских частей", – объясняет Вениславский.

Нардеп говорит, что вместе с Минобороны и оборонным комитетом Совета уже наработал определенный алгоритм. Под него уже готовят нормативную правовую базу, чтобы командиры воинских частей могли, как ТЦК и СП, привлекать к службе во ВСУ военнообязанных, которые пройдут этап мобилизации, но не будут заключать контракт.

Этот законопроект еще пока обсуждается в парламентском Комитете по национальной безопасности обороны и разведки. Однако по словам Вениславского, нужно еще несколько дней, чтобы завершить все процессы и обнародовать документ народу.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кого из украинцев могут мобилизовать уже в августе 2024 года.