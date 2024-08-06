На Житомирщині військові будували командиру будинок і не тільки: до нього завітало ДБР (фото)

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі

У Житомирській області правоохоронці затримали командира однієї з військових частин, який змушував підлеглих будувати йому будинок. Також підозрюваний впродовж кількох місяців забезпечував їм безперервну виплату грошового забезпечення.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. Зазначається, що затриманому повідомили про підозру у перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За даними слідства, з жовтня 2023 року за вказівками посадовця підлеглі робили ремонт у його приватному будинку, розташованому в одному із сіл Житомирської області. Також, за даними Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, їх також залучали до будівництва магазину.

У ДБР зазначили, що посадовець впродовж кількох місяців забезпечував їм безперервну виплату грошового забезпечення, надбавок та премій у військовій частині. За інформацією прокуратури, таким чином підозрюваний завдав державі матеріальну шкоду на суму понад 378 тисяч гривень.

5 серпня працівники ДБР провели низку обшуків за місцем служби фігуранта, проживання та в приміщеннях, де відбувалися ремонтні роботи. На місці ремонту було виявлено трьох військовослужбовців, які в цей час мали проходити службу у військовій частині.

Крім того, під час обшуків у командира було виявлено та вилучено понад півмільйона гривень готівкою, походження яких встановлюється. Своєю чергою, у пресслужбі поліції Житомирської області повідомили, що у 45-річного фігуранта вилучили понад 400 тисяч гривень, 1000 доларів, службову документацію та чорнові записи. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Одещині командувач регіонального управління сил територіальної оборони "Південь" змушував трьох підлеглих будувати йому будинок. Військовослужбовці понад рік займалися будівництвом маєтку для начальника, отримуючи при цьому доплати за виконання бойових завдань на передовій.