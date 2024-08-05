Знищували машини ТЦК: СБУ затримала лідера банди паліїв автомобілів військових (фото)

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми

Лідера банди, яка підпалювала авто територіального центру комплектування (ТЦК) на Хмельниччині, затримала Служба безпеки України та Національна поліція. Група осіб працювала на "замовлення" Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Лідером банди виявився місцевий житель, який сам вийшов на окупантів, щоб налагодити з ними співпрацю в обмін на гроші.

За даними слідства, він розмістив у даркнеті своє "резюме", де пропонував "послуги" з підпалів автомобілів ТЦК. На "оголошення" фігуранта відповів представник РФ. Він дав йому завдання на знищення авто військових у Хмельницькому.

Чоловік задля реалізації "замовлення" залучив ще декількох жителів регіону. Слідство встановило, що два авто місцевого військкомату фігуранти підпалили за допомогою "коктейлів Молотова".

"Зловмисники знімали загоряння авто на камери власних телефонів для надсилання потім "звіту" окупантам. Військова контррозвідка СБУ спільно з карним розшуком Нацполіції задокументувала підривну діяльність злочинної групи і затримала її організатора "по гарячих слідах"", — йдеться у повідомлені.

За даними правоохоронців, під час обшуків у лідера банди вилучили мобільні телефони та сім-карти, які він використовував для комунікації з агресором.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 (готування до кримінального правопорушення, перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

"Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності його спільників. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми", — додали в СБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі затримали молодиків, які підпалювали авто військових.