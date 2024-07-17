Живе у квартирі майже за мільйон доларів в елітному ЖК: заступником голови ДБР зацікавилися НАБУ

Офіційно чиновник ДБР там не мешкає

Національне антикорупційне агентство відкрило кримінальне провадження проти першого заступника директора Держбюро розслідувань Олександра Удовиченка. Напередодні журналісти з’ясували, що він мешкає в одному з найбільш елітних столичних житлових комплексів Regent Hill, проте інформації про це у його декларації не було.

Як повідомляє hromadske, про це йдеться у відповіді НАБУ. Там зазначили, що вони вивчили розслідування журналістів та розпочнуть досудове розслідування.

"Як пояснили в НАБУ, більше інформації вони не можуть надати, оскільки стан розслідування становить таємницю слідства, розголошення якої може завдати шкоди кримінальному провадженню", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, журналісти змогли з’ясувати, що хоч Удовиченко не має квартири в ЖК Regent Hill, однак її має Ірина Копач — ймовірна тітка Христини Копач, коханої чиновника ДБР.

У розслідуванні йдеться, що квартиру на 125 квадратів Ірина Копач придбала у 2022 році, а її вартість оцінюється у понад 37 мільйонів гривень. Втім, у договорі зазначено, що вартість купівлі становила лише 1,9 мільйона гривень. Сама Копач працює косметологом у Одесі.

Як повідомлялося раніше, у середу, 17 липня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід нардепу Миколі Задорожньому. Його підозрюють у отриманні неправомірної вигоди у 3,4 мільйона гривень.