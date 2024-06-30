Безугла подає на Сирського заяву в ДБР: нардепка назвала причину

Вона також оприлюднила "докази"

Народна депутатка Мар'яна Безугла вирішила не зупинятись на публічній критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Вона подає на нього заяву до Державного бюро розслідувань.

Про це вона повідомила у Telegram. Безугла звинуватила головкома у перешкоджанні діяльності народного депутата.

"Подаю заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Сирським, головнокомандувачем ЗС України, статті 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України. "Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації. Караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк. Досить брехні", — написала вона.

Безугла повідомила, що її нібито заборонили пропускати до підрозділів ЗСУ, які перебувають у прифронтовій зоні. Вона також оприлюднила фото нібито відповідних розпоряджень.

Нагадаємо, що наприкінці травня Безугла заявила, що Олександр Сирський кілька місяців уже не реагує на її звернення та ігнорує "критичні проблеми". Вона звинуватила його в нібито "приховуванні правди, розриві підрозділів, ручному контролі, російській жорстокості та випалюванні всіх конкурентів та креативних у війську". Також вона гнівно висловилася на адресу інших воєначальників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Олександр Сирський анонсував нововведення у ЗСУ. Такого в українській армії ще не було.