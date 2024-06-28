"Не задоволений": Кротевич прокоментував рішення ДБР щодо Содоля

Позиція "азовця" залишилася такою ж рішучою, попри рішення ДБР

Начальник штабу "Азова" Богдан Кротевич, який подав скаргу на Юрія Содоля до ДБР, отримав відповідь від правоохоронців. Як він зазначив, відповіддю він "не задоволений", але наголосив, що має намір продовжити розпочате. Ймовірно, слідчі не мають наміру порушувати кримінальну справу.

Про це "Тавр" повідомив на своїй сторінці у Twitter. Він також звернувся до військовослужбовців із проханням не бояться розкривати подробиці про українського генерала.

"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім, хто підтримує. Військових прошу не боятися давати свідчення (у тому числі непублічні), ми не відступимося", — додав Богдан Кротевич.

Нагадаємо, що 23 червня Богдан Кротевич подав до ДБР листа з проханням відкрити кримінальну справу проти Юрія Содоля. Він звинуватив генерала у низці воєнних злочинів, які той допустив, починаючи з часів командування обороною Маріуполя у 2022 році. Також він заявив, що 99% військовослужбовців Сил оборони "ненавидять його за те, що він робить". Прямо прізвище генерала "Тавр" не називав, але у мережі всі вказали саме на Юрія Содоля. Також на адресу генерала зі звинуваченнями висловилася і нардепка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла.

Наступного дня, 24 червня, Володимир Зеленський зняв Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. На цю посаду глава держави призначив бригадного генерала Андрія Гнатова. Крім цього, Содоль більше не керуватиме (ОСУВ) "Хортиця". Його посаду обійме також генерал Гнатов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Раді прокоментували звільнення генерала Юрія Содоля. На додаток до цього в мережі з’явилися уривки із заяви Кротевича з подробицями, в чому він звинувачував екскомандувача.