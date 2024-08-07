Помогал военным-уклонистам: ГБР в Одесской области задержала замкомандира части (фото)

Замкомандира может выйти из СИЗО под залог в два десятка млн гривен

В Одесской области задержали заместителя командира воинской части и сообщили ему о подозрении. Правоохранители выяснили, что мужчина помогал некоторым военнослужащим уклоняться от службы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР). В доме замкомандира и не только провели ряд обысков и нашли свыше 100 тысяч долларов наличными, боеприпасы и даже запрещенные вещества.

Как установило следствие, замкомандира вместе с сообщниками, личности которых устанавливаются, организовали схему. По ней некоторые уклонисты числились военнослужащими, по документам якобы находились на службе и даже получали все необходимые денежные выплаты. А на самом деле уклонисты находились дома.

Эти военные отдавали свои зарплатные карты организаторам схемы, которые присваивали все их выплаты себе. По предварительным данным, дельцы успели оформить таким образом больше 20 человек и получить от них до 20 млн гривен.

Следователи ГБР вместе с Нацполицией 2 августа задержали заместителя командира воинской части и некоторых военнослужащих. Во время обысков было найдено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, свыше 118 тысяч долларов и наркотические вещества.

Замкомандиру одной из воинских частей Одесской области сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и в пособничестве в уклонении от несения военной службы (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины). Суд постановил взять его под стражу с правом внесения залога 20 млн гривен. Высокопоставленному военному грозит до 12 лет лишения свободы. Правоохранители принимают меры по аресту имущества фигурантов, чтобы возместить нанесенный государству ущерб.

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