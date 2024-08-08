"Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон: як виглядає і що у ньому особливого (фото)

Квитки на цей вагон можна придбати виключно у додатку "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" відправила у перший рейс дитячий вагон. Він адаптований для комфортної та безпечної подорожі сімей з дітьми різного віку, але найцікавішим він буде для дітей до 8 років.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Там розповіли, що перше дитяче купе було запущене у партнерстві із дитячим фондом ООН "ЮНІСЕФ". Воно вирушило одним з найдовших і найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

"Найбільш цікавим він буде для дітей до 8 років. Квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування. Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.", — йдеться у повідомленні.

Що є у вагоні:

У коридорі вагона з’явилися інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.

Кожне купе легко розрізнятиметься дитиною, оскільки вони марковані "Іскорками суперсил" – персонажами лялькового театру, розробленими Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

У кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.

"Проєктування та капітальний ремонт з модернізацією тривали 6 місяців на потужностях Укрзалізниці у спеціальному цеху. Повністю оновлено базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів. Розробка та фінансування проєкту були здійснені у співпраці з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки уряду Бельгії. ", — повідомляють в "Укрзалізниці".

Зазначається, що загалом у планах запустити ще 7 таких вагонів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через чоловіка в жіночому купе "Укрзалізниці" спалахнув скандал.