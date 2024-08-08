"Укрзализныця" запустила первый детский вагон: как выглядит и что в нем особенного (фото)

Билеты на этот вагон можно приобрести исключительно в приложении "Укрзализныци"

"Укрзализныця" отправила в первый рейс детский вагон. Он адаптирован для комфортного и безопасного путешествия семей с детьми всех возрастов, но наиболее интересным он будет для детей до 8 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Там рассказали, что первое детское купе было запущено в партнерстве с детским фондом ООН "ЮНИСЕФ". Оно отправилось по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков – Ясиня в составе поезда №15/16.

"Наиболее интересным он будет для детей в возрасте до 8 лет. Билеты на этот вагон можно приобрести исключительно в приложении "Укрзализныци", где он имеет отдельную маркировку. При посадке маленькие пассажиры детского вагона получат специальные браслеты с указанием купе и контактного номера телефона родителей", — говорится в сообщении.

Что есть в вагоне:

В коридоре вагона появились интерактивные плакаты, бизиборды с движущимися элементами и детские перила с мягкой обивкой для безопасного передвижения.

Каждое купе будет легко различаться ребенком, поскольку они маркированы "Искорками суперсил" – персонажами кукольного театра, разработанными Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

В каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров, а также увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой.

Уборная оснащена дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и специальными детскими накладками на унитаз.

"Проектирование и капитальный ремонт с модернизацией длились 6 месяцев на мощностях Укрзализныци в специальном цехе. Полностью обновлено базовое оборудование – от кондиционеров и систем отопления до мобильных пандусов. Разработка и финансирование проекта были осуществлены в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Украина и при финансовой поддержке правительства Бельгии", — сообщают в "Укрзализныце".

Отмечается, что всего в планах запустить еще 7 таких вагонов.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за мужчины в женском купе "Укрзализныци" разгорелся скандал.